BYD divulga balanço mais fraco do que o esperado, e ações tombam em Hong Kong e Shenzhen

A BYD, maior concorrente da Tesla no setor de veículos elétricos, divulgou balanço mais fraco do que o esperado, levando suas ações a cair fortemente nesta sexta-feira, 31. No terceiro trimestre, a montadora chinesa registrou queda anual de 33% no lucro líquido, para 7,82 bilhões de yuans (cerca de US$ 1,1 bilhão), segundo balanço divulgado na quinta-feira, 30. Analistas consultados pela Visible Alpha previam lucro maior, de 9,02 bilhões de yuans.

A receita caiu 3,05% na mesma comparação, a 194,98 bilhões de yuans, também abaixo do consenso do mercado, de 215,30 bilhões de yuans.