Bolsas da Europa operam em leve baixa, após balanços e de olho em CPI da zona do euro

São Paulo, 31/10/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em leve baixa na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores digerem balanços corporativos e aguardam dados preliminares de inflação da zona do euro.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,25%, a 573,40 pontos.

Em reação a resultados trimestrais, a resseguradora francesa Scor era destaque negativo, com um tombo de 6,5% em Paris, enquanto o Danske Bank saltava 2,7% em Copenhague, após o maior banco da Dinamarca divulgar lucro um pouco acima do esperado.

Logo mais, a Eurostat divulga prévia da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro referente a outubro, um dia após o Banco Central Europeu (BCE) deixar seus juros básicos inalterados pela terceira vez seguida.

Ainda no âmbito macroeconômico, as vendas no varejo da Alemanha tiveram avanço mensal de 0,2% em setembro, mas analistas previam acréscimo maior.