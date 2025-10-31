Bolsas da Europa operam em leve baixa, após balanços e de olho em CPI da zona do euro
Por Sergio Caldas*
São Paulo, 31/10/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em leve baixa na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores digerem balanços corporativos e aguardam dados preliminares de inflação da zona do euro.
Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,25%, a 573,40 pontos.
Em reação a resultados trimestrais, a resseguradora francesa Scor era destaque negativo, com um tombo de 6,5% em Paris, enquanto o Danske Bank saltava 2,7% em Copenhague, após o maior banco da Dinamarca divulgar lucro um pouco acima do esperado.
Logo mais, a Eurostat divulga prévia da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro referente a outubro, um dia após o Banco Central Europeu (BCE) deixar seus juros básicos inalterados pela terceira vez seguida.
Ainda no âmbito macroeconômico, as vendas no varejo da Alemanha tiveram avanço mensal de 0,2% em setembro, mas analistas previam acréscimo maior.
Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,42%, a de Paris recuava 0,22% e a de Frankfurt cedia 0,39%. As de Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,08% e 0,24%. Na contramão, a de Milão subia 0,33%.
Contato: [email protected]
*Com informações da Dow Jones Newswires