Bolsas da Europa operam em leve baixa, após balanços e de olho em CPI da zona do euro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Por Sergio Caldas*

São Paulo, 31/10/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em leve baixa na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores digerem balanços corporativos e aguardam dados preliminares de inflação da zona do euro.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,25%, a 573,40 pontos.

Em reação a resultados trimestrais, a resseguradora francesa Scor era destaque negativo, com um tombo de 6,5% em Paris, enquanto o Danske Bank saltava 2,7% em Copenhague, após o maior banco da Dinamarca divulgar lucro um pouco acima do esperado.

Logo mais, a Eurostat divulga prévia da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro referente a outubro, um dia após o Banco Central Europeu (BCE) deixar seus juros básicos inalterados pela terceira vez seguida.

Ainda no âmbito macroeconômico, as vendas no varejo da Alemanha tiveram avanço mensal de 0,2% em setembro, mas analistas previam acréscimo maior.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,42%, a de Paris recuava 0,22% e a de Frankfurt cedia 0,39%. As de Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,08% e 0,24%. Na contramão, a de Milão subia 0,33%.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

