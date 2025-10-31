Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, mas Tóquio e Seul renovam recordes

São Paulo, 31/10/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, após dados fracos da manufatura chinesa e em meio a dúvidas sobre a trégua comercial entre EUA e China, mas as de Tóquio e Seul avançaram a recordes pelo terceiro pregão consecutivo.

Nos mercados da China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,81%, a 3.954,79 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,32%, a 2.509,59 pontos.

Dados oficiais mostraram hoje que o PMI industrial chinês diminuiu para 49 em outubro, indicando a contração mais forte na atividade manufatureira em seis meses.

No âmbito comercial, investidores temem que as tensões entre EUA e China persistam, embora os presidentes Donald Trump e Xi Jinping tenham anunciado acordos para uma leve redução nas tarifas e para regular o fluxo de terras raras.

O dia também foi negativo em Hong Kong, onde o Hang Seng sofreu queda de 1,43%, a 25.906,65 pontos, e em Taiwan, com modesta baixa de 0,19% do Taiex, a 28.233,35 pontos.