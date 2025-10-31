BC: gasto com juros do setor público soma R$ 84,732 bilhões em setembro
O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 84,732 bilhões com juros em setembro, após um rombo de R$ 74,261 bilhões em agosto, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 31.
O governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve despesas de R$ 73,665 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 10,583 bilhões, e as empresas estatais, R$ 485 milhões.
De janeiro a setembro, a despesa do setor público com juros atingiu R$ 684,670 bilhões, ou 7,28% do Produto Interno Bruto (PIB). No acumulado de 12 meses, o gasto soma R$ 984,810 bilhões, ou 7,89% do PIB. Em 2024, foi de R$ 950,423 bilhões, ou 8,09% do PIB.