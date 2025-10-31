BC: gasto com juros do setor público soma R$ 84,732 bilhões em setembro

O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 84,732 bilhões com juros em setembro, após um rombo de R$ 74,261 bilhões em agosto, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 31.

O governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve despesas de R$ 73,665 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 10,583 bilhões, e as empresas estatais, R$ 485 milhões.