Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alckmin diz que não há data para conversa com os EUA, mas cita otimista com 'ganha-ganha'

Alckmin diz que não há data para conversa com os EUA, mas cita otimista com 'ganha-ganha'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, repetiu nesta sexta-feira, 31, que não há data marcada para uma reunião sua e de negociadores brasileiros com as contrapartes dos Estados Unidos para discutir o tarifaço. Segundo ele, houve um avanço significativo na relação dos países depois dos encontros do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda é preciso esperar os desdobramentos.

"Então, foi dado um passo muito importante e agora vamos aguardar os desdobramentos. Não tem ainda uma data marcada, mas nós estamos muito otimistas que a gente vai poder avançar num ganha-ganha", afirmou Alckmin a jornalistas depois de agenda em São Caetano do Sul (SP).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP Alckmin

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar