Alckmin diz que não há data para conversa com os EUA, mas cita otimista com 'ganha-ganha'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, repetiu nesta sexta-feira, 31, que não há data marcada para uma reunião sua e de negociadores brasileiros com as contrapartes dos Estados Unidos para discutir o tarifaço. Segundo ele, houve um avanço significativo na relação dos países depois dos encontros do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda é preciso esperar os desdobramentos.

"Então, foi dado um passo muito importante e agora vamos aguardar os desdobramentos. Não tem ainda uma data marcada, mas nós estamos muito otimistas que a gente vai poder avançar num ganha-ganha", afirmou Alckmin a jornalistas depois de agenda em São Caetano do Sul (SP).