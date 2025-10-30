Zona do euro: taxa de desemprego se mantém em 6,3% em setembro, como previsto

A taxa de desemprego da zona do euro ficou em 6,3% em setembro, inalterada em relação à de agosto, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quinta-feira, 30, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado de setembro veio em linha com a previsão da FactSet. A Eurostat calcula que havia 11,003 milhões de desempregados na zona do euro em setembro. Em relação a agosto, o número de pessoas sem emprego na região teve aumento de 65 mil.