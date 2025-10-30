Zona do euro: PIB (preliminar) cresce 0,2% no 3º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 30, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela Factset, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,3% entre julho e setembro, também acima do consenso da FactSet, de ganho de 1,1%.