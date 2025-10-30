Vale: lucro líquido atribuível do 3tri25 é de us$ 2,685 bi, avanço de 11% ante 3tri24

A Vale apresentou lucro líquido proforma de US$ 2,744 bilhões no terceiro trimestre deste ano, avanço de 78% ante igual período de 2024. Na comparação trimestral, a empresa avançou 30% nesse indicador. O lucro líquido atribuível ficou em US$ 2,685 bilhões, com avanço de 11% na comparação anual e avanço 27% ante o trimestre anterior.

O Ebitda ajustado foi de US$ 4,369 bilhões, avanço anual de 21% e trimestral de 29%. Já o indicador proforma veio em US$ 4,399 bilhões, com alta de 17% e 28% nas comparações anual e trimestral, respectivamente.