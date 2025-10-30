Trump e Xi Jinping discutiram retomada de negócios com a Nvidia

"Nós fazemos ótimos chips. A Nvidia é líder mundial", afirmou o presidente, que destacou a disposição de Pequim em negociar diretamente com empresas americanas do setor.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta quinta-feira (30) com o líder chinês, Xi Jinping. Além de reduzir as tarifas de importação sobre produtos chineses, Trump anunciou que a China deve iniciar conversas com a fabricante americana de chips Nvidia sobre a compra de semicondutores, embora sem incluir os modelos mais avançados de inteligência artificial da série Blackwell.

O encontro entre Trump e Xi, que durou 1 hora e 40 minutos, encerrou a viagem do presidente por três países asiáticos e marcou uma tentativa de reduzir as tensões comerciais entre Washington e Pequim. Após a reunião, Trump anunciou a redução das tarifas sobre produtos chineses de 57% para 47%, em troca do compromisso da China de conter o envio de precursores do fentanil aos Estados Unidos e encerrar restrições à exportação de terras-raras.

Trump afirmou ainda que a China voltará a comprar soja americana e classificou o encontro como "excelente", dizendo que "em uma escala de 1 a 10, seria um 12". O republicano confirmou que não houve discussão sobre Taiwan e revelou planos de visitar a China em abril, com uma visita de Xi aos EUA prevista em seguida, num sinal de reaproximação diplomática entre as duas potências. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.