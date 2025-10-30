Trump e Xi encerram reunião na Coreia sem se pronunciar

Após a reunião, que ocorreu em um base aérea, Trump embarcou no Air Force One e iniciou a viagem de volta para Washington. Xi, por sua vez, entrou em um veículo rumo a Gyeongju, onde ocorre a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). Os dois se cumprimentaram brevemente na saída do prédio em que ocorreu o encontro. Não houve qualquer pronunciamento ou entrevista após a reunião.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, se reuniram nesta quinta-feira (30) em Busan, na Coreia do Sul, em um esforço para conter meses de tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O encontro, que durou cerca de 1h40, buscou estabilizar a relação após uma escalada de tarifas e restrições mútuas.

Desde o retorno de Trump à Casa Branca para um segundo mandato, os EUA impuseram novas tarifas sobre produtos chineses, enquanto Pequim reagiu limitando as exportações de terras-raras - minerais essenciais para a produção de veículos elétricos e equipamentos de alta tecnologia.

Antes da reunião, Trump afirmou esperar um resultado "muito bem-sucedido" e elogiou Xi como um "negociador duro". O líder chinês, por sua vez, defendeu a cooperação entre os países, apesar das diferenças. "É normal que as duas principais economias do mundo tenham fricções de tempos em tempos", disse Xi.

Autoridades dos dois países vinham negociando previamente um "consenso preliminar" sobre comércio, incluindo a possibilidade de os EUA reduzirem tarifas ligadas ao fentanil e de a China aliviar restrições a exportações e ampliar a compra de soja americana. Apesar do tom cordial, nenhum dos governos divulgou detalhes do encontro. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.