Trump diz que China concordou em continuar fluxo de terras raras 'de forma aberta e livre'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a classificar a reunião com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, como "verdadeiramente excelente" e ressaltou que há "um enorme respeito" entre os dois países, em publicação na Truth Social. Na postagem, ele afirmou que a China concordou em continuar o fluxo de terras raras, minerais críticos e ímãs "de forma aberta e livre".

"Concordamos em muitas coisas, e em outras, inclusive de grande importância, estamos muito perto de chegar a um acordo", escreveu, ao dizer que se sentiu "honrado" por Xi ter autorizado a China a começar a compra de grandes quantidades de soja, sorgo e outros produtos agrícolas. "Nossos agricultores ficarão muito felizes! De fato, como já disse uma vez durante minha primeira administração, os agricultores devem imediatamente sair e comprar mais terras e tratores maiores", acrescentou.

Trump também voltou a dizer que Pequim afirmou que trabalhará com esforço para interromper o fluxo de fentanil em território americano e que a potência asiática concordou que iniciará o processo de compra de energia dos EUA.

"Uma transação em grande escala pode ocorrer em relação à compra de petróleo e gás do grande estado do Alasca", afirmou Trump. O presidente americano disse que o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, e o secretário do Interior, Doug Burgum, bem como as equipes de energia, se reunirão para ver se tal acordo energético pode ser concretizado. "Os acordos alcançados hoje trarão prosperidade e segurança para milhões de americanos", defendeu.

Tags

EUA TRUMP CHINA

