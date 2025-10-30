Trump corta tarifas sobre importações da China de 57% para 47% após reunião com Xi

Segundo Trump, a decisão resultou de um entendimento para conter as tensões comerciais e inclui promessas de Pequim de restringir o envio aos Estados Unidos de substâncias químicas usadas na produção de fentanil.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 30, que vai reduzir as tarifas de importação sobre produtos chineses de 57% para 47%, após se reunir com o líder da China, Xi Jinping, em Busan, na Coreia do Sul.

O encontro, que durou pouco mais 1h40, marcou a primeira reunião direta entre os líderes desde a escalada tarifária iniciada neste ano. Trump vinha ameaçando um aumento de até 100% nas tarifas, mas afirmou a jornalistas a bordo do Air Force One que "não será necessário seguir com esse plano" após o diálogo com Xi.

Apesar do gesto de trégua, a China ainda não se pronunciou oficialmente sobre o resultado da reunião. Antes do encontro, Pequim havia sinalizado disposição para afrouxar controles sobre exportações de terras-raras - insumos essenciais para a indústria tecnológica - e retomar compras de soja dos Estados Unidos.

O alívio nas tensões trouxe otimismo aos mercados globais, que reagiram positivamente à possibilidade de um acordo comercial mais amplo entre as duas maiores economias do mundo. Ainda assim, analistas ressaltam que os desafios estruturais permanecem, especialmente nas disputas por liderança tecnológica e industrial. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.