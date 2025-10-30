Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Todos os grupos de atividades registraram saldos positivos em setembro no Caged

Autor Agência Estado
Todos os cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos em setembro, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado geral, de 213.002 vagas criadas, ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, positiva em 169.000.

O maior gerador de postos de trabalho foi o setor de serviços, com um saldo de 106.606 postos formais de trabalho.

A indústria registrou o segundo maior saldo, com 43.095 postos.

No comércio, o saldo de emprego formal foi de 36.280 postos.

A construção civil registrou saldo positivo de 23.855 e, por fim, a agropecuária criou 3.167 postos.

Unidades da Federação

Em agosto de 2025, as 27 unidades federativas registraram saldos positivos. Tiveram maior saldo São Paulo (49.052 vagas), Rio de Janeiro (16.009) e Pernambuco (15.602).

Os menores saldos foram registrados em Roraima (295), Amapá (735) e Acre (845).

O salário médio real de admissão foi de R$ 2.286,34, uma diminuição de R$ 20,61 (-0,9%) em relação a agosto de 2025 (R$ 2.306,94).

Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 17,35 (+0,8%).

