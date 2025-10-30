Tesla fará recall de alguns cybertrucks devido ao risco de descolamento da barra de luz

A Tesla fará recall de alguns cybertrucks 2024 com o acessório de barra de luz off-road devido ao risco de descolamento, que pode criar um perigo na estrada. O recall deve afetar 6.197 veículos.

A empresa vai instalar uma fixação mecânica adicional ou substituir a barra de luz, usando fita adesiva para fixá-la ao para-brisa.