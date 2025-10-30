Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tesla fará recall de alguns cybertrucks devido ao risco de descolamento da barra de luz

Autor Agência Estado
A Tesla fará recall de alguns cybertrucks 2024 com o acessório de barra de luz off-road devido ao risco de descolamento, que pode criar um perigo na estrada. O recall deve afetar 6.197 veículos.

A empresa vai instalar uma fixação mecânica adicional ou substituir a barra de luz, usando fita adesiva para fixá-la ao para-brisa.

As cartas de notificação aos proprietários serão enviadas pelo correio no dia 26 de dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

