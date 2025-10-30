Taxas de juros refletem cautela e sobem com dólar e taxas de Treasuries

O movimento é de leve alta nos juros futuros, em sintonia com o dólar e rendimentos dos Treasuries, num dia de cautela externa após o tom mais conservador do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que sinalizou que pode não cortar os juros novamente em dezembro. Além disso, o acordo entre EUA-China não empolgou e, no Brasil, o cenário fiscal merece atenção, com dados do Governo Central e votação no Congresso, além dos números do Caged.

Às 9h22 desta quinta-feira, 30, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,860%, de 13,835% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,175%, de 13,121%, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 subia para 13,470%, de 13,419% no ajuste de quarta (29).