Stellantis tem receita líquida de 37,2 bilhões de euros no 3º trimestre

Apesar do crescimento, a montadora alertou que espera registrar encargos no segundo semestre, à medida que implementa mudanças em seus planos estratégicos e de produto e responde a fatores regulatórios, macroeconômicos e outros. A Stellantis também prevê custos pontuais relacionados a alterações em sua política de garantias.

A Stellantis registrou receita líquida de 37,2 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, um avanço de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. O número veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 36,383 bilhões de euros. O resultado foi impulsionado sobretudo pelas operações na América do Norte, Europa Ampliada e Oriente Médio & África, enquanto a América do Sul apresentou leve retração.

As remessas consolidadas somaram 1,3 milhão de veículos, também 13% acima do volume de um ano antes, um aumento de 152 mil unidades, reflexo principalmente da normalização dos estoques nos Estados Unidos, que haviam sido reduzidos no terceiro trimestre de 2024. As vendas globais cresceram 4% na mesma base de comparação.

Ao fim de setembro, o volume de veículos estocados atingia 1,25 milhão, 4% acima do nível de meados do ano, em meio ao lançamento de seis dos dez modelos previstos para 2025.

A empresa destacou ainda o programa de investimento estratégico de US$ 13 bilhões anunciado em 14 de outubro, voltado à expansão de suas operações industriais e de marca nos EUA nos próximos quatro anos. "Vimos progresso positivo e crescimento do faturamento no trimestre, o que é encorajador", afirmou o CEO Antonio Filosa, acrescentando que a empresa segue alinhando recursos e planos "para sustentar um crescimento rentável de longo prazo". A Stellantis reiterou sua projeção para o segundo semestre de 2025.