Shell lucra mais que o esperado no 3º trimestre e anuncia nova recompra de US$ 3,5 bilhões

A Shell obteve lucro ajustado de US$ 5,43 bilhões no terceiro trimestre de 2025, valor 27% maior do que o ganho apurado no trimestre anterior, segundo balanço divulgado pela petrolífera anglo-holandesa nesta quinta-feira, 30.

O resultado superou a projeção média de lucro de US$ 5,09 bilhões de uma pesquisa de analistas conduzida pela Vara Research.