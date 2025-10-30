Shell lucra mais que o esperado no 3º trimestre e anuncia nova recompra de US$ 3,5 bilhões
A Shell obteve lucro ajustado de US$ 5,43 bilhões no terceiro trimestre de 2025, valor 27% maior do que o ganho apurado no trimestre anterior, segundo balanço divulgado pela petrolífera anglo-holandesa nesta quinta-feira, 30.
O resultado superou a projeção média de lucro de US$ 5,09 bilhões de uma pesquisa de analistas conduzida pela Vara Research.
A Shell também lançou um novo programa de recompra de ações, no valor de US$ 3,5 bilhões.
Por volta das 7h20 (de Brasília), a ação da Shell caía 0,3% na Bolsa de Londres.
*Com informações da Dow Jones Newswires.