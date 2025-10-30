Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado dos EUA vota por fim das tarifas impostas por Trump a países parceiros

Autor Agência Estado
O Senado dos EUA aprovou em votação no período da tarde desta quinta-feira, 30, o fim da emergência que determina a imposição de tarifas a países parceiros, no chamado "Dia da Libertação". O placar de 51 votos a favor e 47 contra contou com o apoio de quatro republicanos - Lisa Murkowski, do Alasca; Susan Collins, de Maine; e Rand Paul e Mitch McConnell, de Kentucky.

A aprovação acontece após já terem passado pela Casa resoluções semelhantes relativas a tarifas impostas ao Brasil e ao Canadá.

