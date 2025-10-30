Restaurant Brands International agrada com receita e lucro no 3º trimestre

A Restaurant Brands International (RBI), empresa canadense de fast food que controla as operações do Burger King, teve lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias de US$ 315 milhões no terceiro trimestre de 2025. O resultado foi maior do que os US$ 252 milhões registrados em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30.

Em termos ajustados, o lucro por ação nos três meses encerrados em 30 de setembro foi de US$ 1,03, acima do consenso de US$ 1,00 de analistas consultados pela FactSet e superior dos US$ 0,93 registrados no terceiro trimestre de 2024.