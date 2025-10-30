Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeto de lei do Rearp enrijece critérios para deduzir perdas com hedge, dizem tributaristas

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O projeto de lei que cria o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp), aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados, estabelece condições mais rígidas para a dedução de perdas em operações de hedge ao calcular o imposto de renda e a CSLL, apontam especialistas em tributação.

Segundo o texto aprovado, deduções de perdas líquidas em operações de hedge com contrapartes externas só serão permitidas se as transações ocorrerem a preços de mercado, forem registradas em bolsas de valores ou mercados de balcão (nacionais ou internacionais) e se os preços forem formados em mercados com liquidez adequada.

"Antes, havia liberdade maior para reconhecer as perdas, desde que comprovadas. Agora, se a operação não estiver vinculada a um mercado controlado, o contribuinte não poderá deduzir integralmente, mesmo que a perda tenha sido real. Essa assimetria é problemática, porque o ganho continua totalmente tributável, enquanto a perda sofre limitação", diz Carlos Crosara, especialista em direito tributário do escritório Natal & Manssur Advogados.

Ele ilustra com um exemplo: um contribuinte registra uma perda de R$ 1 milhão, mas só pode deduzir R$ 500 mil."Acabo sendo tributado sobre uma renda que não existiu. Essa discussão já ocorreu no passado e, se o projeto for aprovado como está, deve voltar com força", acrescenta.

Marcelo Costa Censoni Filho, sócio do Censoni Advogados Associados, observa que as novas regras de hedge alinham o Brasil ao mercado internacional, reconhecendo a legitimidade dessas operações de proteção e criando um sólido marco regulatório para evitar abusos.

As mudanças beneficiam empresas com operações legítimas de hedge - como aquelas com receita, dívida ou ativos em moeda estrangeira -, oferecendo mais clareza e previsibilidade. Em contrapartida, afetam fundos e estratégias que aproveitavam a ambiguidade das normas para ganhos fiscais artificiais.

"Operadores especulativos que atuavam em estratégias de empréstimos ou hedge poderão ter a dedutibilidade de suas perdas questionada pela Receita se não conseguirem comprovar que suas operações foram realizadas a preços de mercado e em um ambiente com liquidez suficiente", diz Censoni.

Empréstimo de ativos

As regras para a tributação dos ganhos obtidos com o aluguel de ativos também mudam sob o PL do Rearp. A remuneração passa a ser tributada com incidência de Imposto de Renda na fonte, com alíquotas semelhantes às da renda fixa, que diminuem conforme a duração da operação aumenta.

"É curioso, porque estamos falando de papéis que são valores mobiliários, normalmente sujeitos à tributação da renda variável. Mas o legislador optou por aplicar aqui a metodologia da renda fixa, com alíquota regressiva. Parece que a ideia é estimular a formação de poupança e liquidez, talvez para fortalecer o mercado", disse Crosara.

O projeto também estabelece regras para o reembolso que o tomador faz ao emprestador caso tenha recebido dividendos ou juros sobre capital próprio durante o aluguel, segundo Censoni.

O texto estipula que esse reembolso não sofrerá nova incidência de Imposto de Renda para o emprestador se os proventos originais forem tributados na fonte, como acontece com dividendos e JCP para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, o reembolso será tributado conforme o tipo de rendimento. Se for isento, como dividendos, o reembolso também será isento. Caso contrário, será incluído na base de cálculo do lucro para tributação.

"É como uma cobertura de 'brechas Tributárias' na medida em que o texto cria regras específicas para evitar que fundos de investimento ou entidades isentas (como Entidade de Previdência Privada Complementar - EPPCs e seguradoras) utilizem operações de empréstimo para 'lavar' dividendos, transformando rendimentos isentos em tributáveis ou vice-versa", afirma.

Censoni acrescenta que a nova regra favorece fundos de pensão e institucionais que usa empréstimos de títulos como estratégia, porque terão a tributação padronizada.

