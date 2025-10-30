PIB da Itália (preliminar) fica estável no 3º trimestre ante os três meses anteriores
O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália ficou estável no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo levantamento preliminar divulgado nesta quinta-feira, 30, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, o PIB italiano cresceu 0,4% entre julho e setembro, informou o Istat.