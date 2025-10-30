Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PIB da Itália (preliminar) fica estável no 3º trimestre ante os três meses anteriores

Agência Estado
Agência Estado Autor
O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália ficou estável no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo levantamento preliminar divulgado nesta quinta-feira, 30, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, o PIB italiano cresceu 0,4% entre julho e setembro, informou o Istat.

