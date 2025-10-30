PIB da França (preliminar) sobe 0,5% no 3º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,5% no terceiro trimestre de 2025 em relação aos três meses anteriores, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta quinta-feira, 30 pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado superou a projeção de analistas consultados pela FactSet, de alta trimestral de 0,2%.

O crescimento foi sustentado pelo avanço da demanda doméstica final, que contribuiu com 0,3 ponto para a expansão, após 0,2 ponto no segundo trimestre. O investimento fixo bruto subiu 0,4% após estabilidade no período anterior, enquanto o consumo das famílias manteve ritmo modesto de +0,1%.