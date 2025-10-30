Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PIB da Alemanha (preliminar) fica estável no 3º trmestre ante os três meses anteriores

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha ficou estável no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 0,3% entre julho e setembro, informou o Destatis.

