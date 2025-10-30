Netflix anuncia desdobramento de ações e alavanca preços no after hours de NY

O desdobramento será efetivado após arquivamento de uma emenda ao estatuto social consolidado da empresa junto à secretaria de estado de Delaware, desencadeando o aumento proporcional do número de ações ordinárias autorizadas da companhia.

A Netflix informou que seu conselho de diretores aprovou um desdobramento de ações na proporção de dez para uma, segundo comunicado protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA).

Como resultado do desdobramento, cada acionista registrado até o fechamento do pregão em 10 de novembro de 2025 receberá nove ações adicionais para cada ação detida. A operação será efetivada após o fechamento do pregão em 14 de novembro de 2025. A negociação das ações, após o desdobramento, deverá começar em 17 de novembro de 2025.

O anúncio impulsionava as ações da Netflix após o fechamento do pregão da Bolsa de Nova York. Perto das 18h38 (de Brasília), os papéis subiam 3,03%, a US$ 1.222,95.

Desdobramento de ações é uma operação por meio da qual a empresa divide suas ações, aumentando a quantidade de papéis em circulação e reduzindo o preço unitário, sem alterar o valor total da carteira do investidor. O principal objetivo é tornar as ações mais acessíveis e aumentar a liquidez do ativo.