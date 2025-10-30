Multiplan tem lucro líquido de R$ 221,1 milhões no 3tri25, queda de 20,9% ante 3tri24

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 221,1 milhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 20,9% ante o mesmo período do ano passado. O recuo do lucro da Multiplan está relacionado ao peso das despesas financeiras no balanço, tendo em vista o endividamento maior e os juros elevados.

Por outro lado, a empresa reportou números operacionais saudáveis, com a ampliação das receitas de locação de lojas, estacionamento, serviços e vendas de imóveis, além de manutenção das despesas sob controle. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 435,5 milhões, crescimento de 8,6% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda foi de 70,5%, baixa de 3 pontos porcentuais. O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 238,3 milhões, recuo de 21,4%, enquanto a margem FFO atingiu 38,6%, corte de 17 pontos porcentuais. A receita líquida totalizou R$ 617,5 milhões, alta de 13,3%.

A receita com locação de espaços nos shoppings cresceu 7,4%, para R$ 431,4 milhões, ajudada pelo efeito do IGP-DI nos contratos de aluguel, crescimento das vendas e maior faturamento com mídia. Também contribuíram as inaugurações das áreas adicionais nos shoppings Diamond Mall e Park Shopping Barigui. A receita de estacionamentos aumentou 6,0%, chegando a R$ 84,7 milhões, com aumento das tarifas em 19 dos 20 shoppings, além de aumento de 1,4% no fluxo de veículos. A receita de serviços teve alta de 20,3%, para R$ 42,9 milhões, ajudada por maiores taxas de administração e expansão dos shoppings.

O faturamento com venda de imóveis aumentou 67,9%, para R$ 93,2 milhões, impulsionado pelas vendas de unidades no Golden Lake, pelo avanço das obras e pelas vendas de terrenos. As despesas gerais e administrativas da Multiplan somaram R$ 46,9 milhões, alta de apenas 1,3%, graças a iniciativas de corte de custos e ganhos de eficiência. O resultado financeiro (soma de receitas e despesas com juros) gerou uma despesa líquida de R$ 162,8 milhões, montante 4,2 vezes maior do que um ano antes.