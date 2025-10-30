México: PIB (preliminar) cai 0,3% no 3º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) do México recuou 0,3% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre, conforme dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado é uma queda menor ante a previsão de analistas consultados pela FactSet, de contração de 0,4%. Na comparação anual, o PIB mexicano teve queda de 0,3 no trimestre. Neste caso, a previsão da FactSet era de alta anual de 0,1%.