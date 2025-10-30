Mastercard agrada em lucro e receita no 3º trimestre de 2025

A Mastercard teve lucro líquido de US$ 3,9 bilhões no terceiro trimestre de 2025, uma alta de 20% na comparação anual, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 30. Diluído, o lucro líquido ajustado ficou em US$ 4,38 por ação, acima da projeção de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 4,32.

A receita líquida da operadora de cartões americana foi de US$ 8,6 bilhões no mesmo período, acima dos US$ 7,4 bilhões registrados no mesmo período de 2024 e maior do que a projeção da FactSet, de US$ 8,53 bilhões.