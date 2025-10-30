Lufthansa tem queda no lucro, mas Ebit ajustado vem em linha

A Lufthansa teve lucro líquido de 966 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, menor do que o ganho de 1,095 bilhão de euros registrado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado pela companhia aérea alemã nesta quinta-feira.

O Ebit ajustado - métrica preferida da Lufthansa - somou 1,33 bilhão de euros no trimestre, vindo praticamente em linha com a previsão de analistas. A receita avançou 4% na mesma comparação, a 11,20 bilhões de euros, superando o consenso do mercado, de 11,04 bilhões de euros.