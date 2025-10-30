Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lufthansa tem queda no lucro, mas Ebit ajustado vem em linha

Lufthansa tem queda no lucro, mas Ebit ajustado vem em linha

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Lufthansa teve lucro líquido de 966 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, menor do que o ganho de 1,095 bilhão de euros registrado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado pela companhia aérea alemã nesta quinta-feira.

O Ebit ajustado - métrica preferida da Lufthansa - somou 1,33 bilhão de euros no trimestre, vindo praticamente em linha com a previsão de analistas. A receita avançou 4% na mesma comparação, a 11,20 bilhões de euros, superando o consenso do mercado, de 11,04 bilhões de euros.

Por volta das 7h50 (de Brasília), a ação da Lufthansa saltava quase 5% na Bolsa de Frankfurt.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar