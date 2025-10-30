Lucro do Société Générale cresce 11% e atinge 1,52 bilhão de euros no 3º trimestre

O Société Générale teve lucro líquido de 1,52 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2025, 11% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30.

A receita de atividades bancárias do banco francês - sua principal métrica - caiu 3% no trimestre, a 6,65 bilhões de euros no trimestre.