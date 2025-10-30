Lucro da Starbucks cai 85,4% no 4º trimestre fiscal, para US$ 133,1 milhões

Em termos ajustados, o lucro por ação diminuiu 35%, de US$ 0,80 para US$ 0,52. A receita líquida aumentou 5,5% na mesma comparação, para US$ 9,57 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 0,56 por ação e vendas de US$ 9,3 bilhões.

A Starbucks obteve lucro líquido de US$ 133,1 milhões no quarto trimestre de seu ano fiscal 2024, encerrado em 28 de setembro, informou nesta quarta-feira (29) a companhia, depois do fechamento do mercado. O resultado representa queda de 85,4% ante igual período do ano fiscal anterior, quando a companhia lucrou US$ 909,3 milhões. O lucro por ação passou de US$ 0,80 para US$ 0,12.

"Está claro que nossa recuperação está se concretizando," disse em comunicado o CEO da Starbucks, Brian Niccol.

As vendas globais no conceito mesmas lojas subiram 1% na comparação anual, refletindo um aumento de 1% no número de transações, disse a empresa em comunicado. As vendas mesmas lojas ficaram estáveis na América do Norte, após seis trimestres consecutivos de queda, e cresceram 3% no segmento internacional. Na China, essas vendas aumentaram 2%.

No fim de setembro, a Starbucks anunciou uma ampla reestruturação que incluía o fechamento de lojas da América do Norte e a demissão de aproximadamente 900 funcionários não ligados a funções de varejo.

No quarto trimestre fiscal, o número de lojas fechadas superou em 107 o número de lojas abertas. Isso inclui o fechamento de 627 lojas como parte do plano de reestruturação anunciado pela companhia em 25 de setembro. Mais de 90% das lojas fechadas estavam na América do Norte. Ao fim do período, a Starbucks tinha 40.990 lojas globalmente. EUA e China eram responsáveis por 61% do portfólio da companhia, com 16.864 e 8.011 lojas, respectivamente.