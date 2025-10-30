Lucro da Basf cai 39,9% no 3º trimestre, para 172 milhões de euros

A companhia alemã de produtos químicos Basf informou, na quarta-feira, 29, que obteve lucro líquido pro forma (que inclui operações descontinuadas) de 172 milhões de euros (US$ 200,6 milhões) no terceiro trimestre de 2025, queda de 39,9% em relação aos 287 milhões de euros (1 euro = US$ 1,166) registrados em igual período do ano anterior. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) pro forma antes de itens especiais alcançou 1,544 bilhão de euros, recuo de 4,8% na comparação anual.

As vendas pro forma da companhia caíram 3,2%, para 15,23 bilhões de euros, refletindo preços mais baixos e efeitos cambiais negativos, parcialmente compensados por maiores volumes em alguns segmentos, segundo a empresa. Analistas esperavam receita de 15,19 bilhões de euros, lucro de 184 milhões de euros e Ebitda antes de itens especiais de 1,5 bilhão de euros. O segmento de Soluções para Agricultura teve queda de 5,4% na receita pro forma, para 1,748 bilhão de euros, refletindo preços mais baixos. Em Materiais, as vendas pro forma caíram 7,6%, para 3,153 bilhões de euros, enquanto o segmento de Tecnologias de Superfície teve crescimento de 11,1%, para 3,203 bilhões de euros. Já o segmento de Químicos recuou 6,9%, para 2,526 bilhões de euros, e o de Soluções Industriais caiu 8,8%, a 2,134 bilhões de euros. O segmento de Cuidados e Nutrição teve recuo de 4,3% na receita, para 1,637 bilhão de euros.