Lagarde vê incerteza nas perspectivas de inflação e alerta para impacto de defesa e câmbio

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 30, que "as perspectivas para a inflação estão mais incertas do que o normal", destacando fatores como o aumento dos gastos em defesa e a volatilidade do comércio global. Segundo ela, um euro mais forte "pode reduzir ainda mais a inflação", enquanto o aumento de gastos com defesa pode elevá-la no médio prazo.

Após o BCE manter as taxas de juros inalteradas, Lagarde disse que a inflação permanece próxima à meta de 2% e que os indicadores subjacentes estão "consistentes com essa meta". Ela ressaltou, porém, que o cenário econômico "segue incerto, com tensões comerciais e geopolíticas no radar", e que o ambiente global provavelmente continuará sendo um "empecilho" ao crescimento.