Lagarde diz que decisão do BCE foi unânime e que política monetária segue eficaz

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 30, que a decisão de manter as taxas de juros inalteradas foi unânime. "Tudo o que vemos na transmissão monetária sugere que ela é eficaz e está ocorrendo no tempo esperado", disse Lagarde, destacando que o BCE continua observando os efeitos dos aumentos anteriores de juros sobre a economia da zona do euro. Durante coletiva de imprensa, ela acrescentou que um dos riscos que "ainda não se materializou" vem de "gargalos e interrupções nas cadeias de suprimentos", que poderiam pressionar a inflação caso voltassem a ocorrer.

A reunião desta quinta-feira foi realizada excepcionalmente em Florença, na Itália. O presidente do Banco da Itália e membro do BCE, Fabio Panetta, afirmou que "as condições subjacentes da economia italiana melhoraram", após a divulgação do PIB estável no terceiro trimestre em relação ao período anterior. Panetta também comentou sobre o avanço do euro digital, ressaltando que "o custo de adoção não é muito alto" e que a iniciativa deve fortalecer a integração financeira no bloco. Incertezas Christine Lagarde afirmou também nesta quinta-feira que recentes avanços diplomáticos e comerciais contribuíram para aliviar parte dos riscos ao crescimento da economia da zona do euro. "O acordo EUA-UE, o cessar-fogo no Oriente Médio e o progresso nas negociações entre EUA e China mitigaram parte dos riscos de crescimento econômico", disse.