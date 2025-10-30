Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça defere pedido de recuperação judicial da Ambipar

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A juíza Caroline Fonseca, da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, deferiu o pedido de recuperação judicial da Ambipar, empresa de gestão ambiental, conforme despacho assinado no início da tarde desta quinta-feira, 30.

"Consideradas a necessária preservação da empresa como fonte produtora de bens e serviços, sua relevância na geração de tributos e postos de trabalho, bem como o conjunto probatório constante dos autos, defiro o processamento da recuperação judicial do grupo Ambipar, em consolidação substancial", descreveu a magistrada, em seu despacho.

Com a decisão, todas as ações e execuções movidas contra o grupo ficam suspensas, assim como todos os fornecedores de bens serviços essenciais para o funcionamento da companhia devem continuar mantendo as entregas, sem interrupções.

Desde 25 de setembro, a empresa estava sob proteção de uma medida cautelar concedida pela Justiça contra antecipações de vencimentos de dívidas. Em seu pedido de recuperação, a Ambipar informou que suas dívidas somam R$ 10,48 bilhões.

Agora, o administrador judicial do processo ficará encarregado de publicar o edital contendo a relação de todos os credores no prazo de 45 dias. Por sua vez, a Ambipar deverá apresentar os planos de recuperação em 60 dias após a publicação desta decisão. Os credores terão 30 dias para apresentar objeções ao futuro plano.

