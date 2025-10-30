ING tem lucro de 1,79 bilhão de euros no 3º trimestre e anuncia recompra de ações

O ING obteve lucro líquido de 1,79 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2025, resultado 5% menor que o ganho apurando em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 30. O resultado, porém, superou a projeção de analistas, de lucro de 1,66 bilhão de euros, segundo consenso fornecido pelo próprio banco holandês.

A receita total do ING no período somou 5,9 bilhões de euros, vindo também acima do consenso do mercado, de 5,7 bilhões de euros.