IGP-M cai 0,36% em outubro, após alta de 0,42% em setembro, revela FGV

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) caiu 0,36% em outubro, após subir 0,42% em setembro, informou nesta quinta-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula agora queda de 1,30% no ano e alta de 0,92% nos últimos 12 meses.

A queda do índice no mês foi mais intensa do que a mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de recuo de 0,23%, com piso de retração de 0,44% e teto de alta de 0,39%.