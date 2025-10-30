FGV: Confiança de Serviços cai 0,1 ponto outubro, para 88,9 pontos

Essa estabilidade se deve às variações opostas de seus componentes, conforme explica o economista do Ibre/FGV, Stéfano Pacini. "Após a alta mais forte do ano, o índice de confiança de serviços se mantém em patamar baixo, reforçando o sentimento de desaceleração da atividade do setor."

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) da Fundação Getulio Vargas (FGV) permaneceu praticamente estável em outubro, com uma leve variação negativa de 0,1 ponto, situando-se em 88,9 pontos na série com ajuste sazonal.

O Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 1,0 ponto, alcançando 92,9 pontos. A queda foi influenciada pelo decréscimo em dois indicadores: o volume de demanda atual, que caiu 0,3 ponto, agora está em 92,8 pontos, e a situação atual dos negócios, que diminuiu 1,6 ponto, para 93,0 pontos.

Em contraste, o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 0,8 ponto, atingindo 85,0 pontos. Dentro deste índice, o componente de demanda prevista para os próximos três meses subiu 3,7 pontos, enquanto o de tendência dos negócios para os próximos seis meses contraiu 2,1 pontos, ambos ancorados em 85,1 pontos.

Apesar das leves variações, as expectativas continuam a ser impactadas pelo pessimismo empresarial, reflexo das dificuldades financeiras e da política monetária restritiva. O Indicador de Desconforto, que reflete a média das dificuldades enfrentadas, como a demanda insuficiente e a alta dos juros, segue uma trajetória de alta, sem sinais de melhora iminente.

Os dados para a sondagem foram coletados entre os dias 1 e 28 de outubro de 2025, e a divulgação do próximo relatório está prevista para 26 de novembro de 2025.