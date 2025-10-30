Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China afirma que trabalhará com os EUA para resolver questões relacionadas ao TikTok

A China afirmou que trabalhará com os Estados Unidos para "resolver adequadamente os problemas relacionados ao TikTok", após a reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, que buscou reduzir tensões comerciais, mas não resultou em acordo sobre a propriedade da plataforma.

O governo Trump tem tentado chegar a um entendimento que permita a continuidade do aplicativo no país, após a lei sancionada por Joe Biden determinar sua proibição caso não haja um novo controlador em substituição à ByteDance. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, havia dito no domingo que os dois líderes "consumarão essa transação na quinta-feira, na Coreia".

Trump assinou quatro ordens executivas desde janeiro para manter o TikTok ativo e adiar prazos para a venda. Um acordo chegou a estar próximo em abril, mas fracassou após o aumento das tarifas americanas sobre produtos chineses. O plano prevê a venda da rede a um grupo de investidores dos EUA, com aval de Pequim.

Segundo Bonnie Glaser, do German Marshall Fund, o tema "não é realmente algo importante para Xi Jinping", e a China estaria "feliz em deixar que Trump declare" um acordo. Ainda há dúvidas se a transação respeita a lei americana e se protegerá os dados dos usuários. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

EUA China

