China afirma que trabalhará com os EUA para resolver questões relacionadas ao TikTok

O governo Trump tem tentado chegar a um entendimento que permita a continuidade do aplicativo no país, após a lei sancionada por Joe Biden determinar sua proibição caso não haja um novo controlador em substituição à ByteDance. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, havia dito no domingo que os dois líderes "consumarão essa transação na quinta-feira, na Coreia".

A China afirmou que trabalhará com os Estados Unidos para "resolver adequadamente os problemas relacionados ao TikTok", após a reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, que buscou reduzir tensões comerciais, mas não resultou em acordo sobre a propriedade da plataforma.

Trump assinou quatro ordens executivas desde janeiro para manter o TikTok ativo e adiar prazos para a venda. Um acordo chegou a estar próximo em abril, mas fracassou após o aumento das tarifas americanas sobre produtos chineses. O plano prevê a venda da rede a um grupo de investidores dos EUA, com aval de Pequim.

Segundo Bonnie Glaser, do German Marshall Fund, o tema "não é realmente algo importante para Xi Jinping", e a China estaria "feliz em deixar que Trump declare" um acordo. Ainda há dúvidas se a transação respeita a lei americana e se protegerá os dados dos usuários. Fonte: Associated Press

