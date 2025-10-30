Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceron diz que não há razão para 'catastrofismo fiscal' por medidas como empréstimo aos Correios

Autor Agência Estado
O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira, 30, que não há razão para um "catastrofismo fiscal" por causa de ações pontuais da equipe econômica, como o possível empréstimo de R$ 20 bilhões para garantir a reestruturação dos Correios e a mudança proposta no programa Pé-de-Meia.

"Não vejo fragilização do arcabouço fiscal", disse o secretário, durante uma entrevista coletiva para comentar o resultado primário do governo central em setembro. "Nada dessas coisas tem efeito para a execução orçamentária de 2027", disse Ceron.

Indagado sobre o tema, o secretário afirmou que o fim do limite global de R$ 20 bilhões para o Pé-de-Meia - incluído no Projeto de Lei (PL) do Reorp, junto com outras medidas fiscais originalmente previstas na MP 1.303 - reflete apenas a possibilidade de manter o programa em funcionamento.

Ceron também disse ver com "ressalvas" o PL que exclui até R$ 5 bilhões ao ano em investimento de Defesa da meta fiscal, mas ponderou que essa é uma questão do Congresso e que, mesmo que aprovada, ela teria impacto reduzido nas contas públicas. "O ideal é que todas as despesas estejam dentro da regra", ponderou. "Ainda que ela tenha êxito, ela tem uma dimensão relativamente pequena."

Sobre o empréstimo aos Correios, o secretário lembrou que o Tesouro ainda não teve acesso ao plano de recuperação.

Ele lembrou, ainda, que o resultado primário acumulado neste governo é "substancialmente maior" do que os observados na última década.

