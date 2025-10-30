Casino tem Ebitda ajustado de 456 milhões euros nos 9 meses de 2025
O Groupe Casino informou que registrou Ebitda ajustado de 456 milhões de euros nos nove meses de 2025, até 30 de setembro, o que representou um aumento de 13,2% ante o resultado de igual período de 2024.
O grupo atribuiu o resultado à redução de custos e à conclusão da maior parte do trabalho de otimização da rede de lojas.
No período, o fluxo de caixa livre reportado antes das despesas financeiras foi de -39 milhões de euros.
O grupo projetou retornar ao breakeven no seu fluxo de caixa livre antes das despesas financeiras em 2026.
No terceiro trimestre, o grupo registrou receitas de 2,0 bilhões de euros, um aumento de 0,5% em bases comparáveis com igual período de 2024.