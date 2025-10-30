Bolsas de NY fecham em queda, com balanços e monitorando acordo EUA-China

O índice Dow Jones teve queda de 0,23%, aos 47.522,12 pontos. Já o S&P 500 encerrou em baixa de 0,99%, aos 6.822,34 pontos e o Nasdaq caiu 1,57%, aos 23.581,14 pontos.

As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta quinta-feira, 30, em queda, ainda sentindo as declarações moderadas do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e colocando em segundo plano o acordo alcançado entre EUA e China. O mercado também aguarda balanços do setor de tecnologia, após resultado decepcionante da Meta.

Segundo analistas, Wall Street não conseguiu se afastar dos comentários feitos por Powell na quarta-feira, indicando que flexibilizações futuras não estão garantidas. Nem a trégua sino-americana alcançada foi suficiente para impulsionar as ações para o verde, aponta o Brown Brothers Harriman (BBH), levando em conta que já haviam indícios desde o início da semana de que o resultado seria positivo.

O Nasdaq e o S&P 500 sentiram ainda forte pressão de baixa no setor de tecnologia. Três das sete "Magníficas" divulgaram os balanços na quarta, após o fechamento. Os papéis da Meta caíram 11,33% após registrar lucros abaixo das expectativas. A Microsoft também teve queda de 2,90%, mesmo com lucros acima da estimativa. Já a Alphabet subiu 2,52%, com resultados agradando investidores.

No fim da sessão desta quinta, outras duas "Magníficas", Apple (+0,63%) e Amazon (-3,23%), devem divulgar seus balanços.

A produtora de chips Nvidia também registrou perdas de 2,04% com a impossibilidade de retomar imediatamente as vendas na China e realizando lucros recentes. Já a Tesla caiu 4,64%, após relatos de investidores se opondo ao pacote de pagamento de US$ 1 trilhão para o CEO Elon Musk.