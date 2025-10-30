Bolsas da Europa operam em baixa na esteira de múltiplos balanços e dados de crescimento

São Paulo, 30/10/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores digerem múltiplos balanços corporativos e dados de crescimento da região.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,40%, a 573,12 pontos.

Na esteira de resultados trimestrais, o banco francês Crédit Agricole caía 2,9% em Paris e a montadora alemã Volkswagen recuava 1,5% em Frankfurt. Por outro lado, a AB InBev, maior cervejaria do mundo e controladora da Ambev no Brasil, subia 0,7% em Bruxelas, depois de anunciar um programa de recompra de ações e um inesperado dividendo.

Nas últimas horas, foram divulgados números preliminares de crescimento de alguns países da zona do euro. O Produto Interno Bruto (PIB) da França avançou 0,5% no terceiro trimestre ante o segundo, superando as expectativas. As economias da Alemanha e da Itália, por outro lado, ficaram estagnados, contrariando previsões de leve avanço. Logo mais, às 7h, será conhecido o PIB da zona do euro.

No campo monetário, o Banco Central Europeu (BCE) deverá deixar seus juros básicos inalterados pela terceira vez seguida, em decisão a ser anunciada nas próximas horas. Ontem, o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) cortou juros pela segunda vez consecutiva, mas também alertou que uma terceira redução não está garantida para dezembro.