Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com reação apática a encontro Trump-Xi

São Paulo, 30/10/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, enquanto investidores avaliavam os resultados da reunião dos presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

Embora Trump tenha dito que o encontro com Xi foi "incrível" e que muitas questões foram resolvidas, a reação apática dos mercados sinaliza ceticismo.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,73%, a 3.986,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,27%, a 2.517,76 pontos.

Na volta para os EUA, a bordo do avião presidencial, Trump disse a repórteres que Washington reduzirá as tarifas sobre produtos chineses de 57% para 47%, de imediato, e que ambos os lados chegaram a um acordo de um ano sobre a crítica questão das terras raras.

Em outras partes da região asiática, o Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com alta marginal de 0,03%, a 51.325,61 pontos, mas garantiu novo fechamento recorde, após o Banco do Japão (BoJ) manter seu juro básico em 0,5%, e o sul-coreano Kospi avançou 0,14% em Seul, a 4.086,89 pontos, também patamar inédito, enquanto o Hang Seng caiu 0,24% em Hong Kong, a 26.282,69 pontos, na volta de um feriado, e o Taiex cedeu 0,03% em Taiwan, a 28.287,53 pontos.