BCE reitera postura dependente de dados e cita crescimento econômico, mas aponta incertezas
O Banco Central Europeu (BCE) reafirmou que manterá uma postura dependente de dados e que tomará decisões de taxas de juros a cada reunião, segundo comunicado publicado nesta quinta-feira, 30. No texto, o BC da zona do euro destaca que a inflação permanece próxima da meta de médio prazo de 2% e que a avaliação das perspectivas dela permanece "praticamente inalterada".
O BCE diz que a economia continuou a crescer, apesar do cenário global desafiador, mas ressaltou que as perspectivas são incertas por conta das disputas comerciais globais e das tensões geopolíticas. "O mercado de trabalho robusto, os balanços sólidos do setor privado e os cortes anteriores nas taxas de juros continuam sendo importantes fontes de resiliência", avalia.
De acordo com o documento, o BCE está determinado a garantir que a inflação se estabilize em sua meta de 2% no médio prazo. "as próximas decisões sobre as taxas de juros serão baseadas na avaliação das perspectivas de inflação e dos riscos que a cercam, diante dos dados econômicos e financeiros recebidos, assim como nas dinâmicas da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária", diz o banco. "Não nos comprometemos antecipadamente com um caminho específico para as taxas", acrescenta.
O BCE também informou que os portfólios do Programa de compra de ativos (APP) e programa de compra de emergência pandêmica (PEPP) estão diminuindo "em um ritmo medido e previsível", considerando que o Eurosistema não reinveste mais os pagamentos principais de títulos vencidos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente