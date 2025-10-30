BCE reitera postura dependente de dados e cita crescimento econômico, mas aponta incertezas

O Banco Central Europeu (BCE) reafirmou que manterá uma postura dependente de dados e que tomará decisões de taxas de juros a cada reunião, segundo comunicado publicado nesta quinta-feira, 30. No texto, o BC da zona do euro destaca que a inflação permanece próxima da meta de médio prazo de 2% e que a avaliação das perspectivas dela permanece "praticamente inalterada".

O BCE diz que a economia continuou a crescer, apesar do cenário global desafiador, mas ressaltou que as perspectivas são incertas por conta das disputas comerciais globais e das tensões geopolíticas. "O mercado de trabalho robusto, os balanços sólidos do setor privado e os cortes anteriores nas taxas de juros continuam sendo importantes fontes de resiliência", avalia.