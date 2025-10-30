BC autoriza Bluebank, do Master, a retomar antigo nome de Letsbank

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no começo de outubro, o BC negou a venda do Bluebank (antigo Letsbank) para Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master.

O Banco Central autorizou o Banco Bluebank a retomar o nome anterior de Letsbank. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 29, assinada pela chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, Carolina Pancotto Bohrer.

O banco era uma subsidiária do Master. A negativa aconteceu ainda em agosto, antes mesmo da decisão que vetou a venda de uma parte do Master para o Banco de Brasília (BRB), no início de setembro.

A autorização do Banco Central para o negócio era uma condição precedente para a venda. Com isso, Quadrado pode tanto desistir da compra quanto tentar repassar o Bluebank para um terceiro. Em todo caso, o banco só poderá entrar em operação com o aval do Banco Central.

A compra do Bluebank (então Letsbank) por quadrado aconteceu em novembro de 2024. A aquisição havia sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas ainda aguardava autorização do BC para começar a operar.