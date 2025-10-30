Apple supera em lucro e receita no 4ºT fiscal, com forte demanda por iPhones; ações sobem em NY

A Apple teve lucro líquido de US$ 27,47 bilhões no quarto trimestre de 2025, segundo relatório publicado no fim da tarde desta quinta-feira, 30. O lucro diluído por ação foi de US$ 1,85 dólares, um crescimento de 13% no ano, superando a expectativa de US$ 1,78 de especialistas consultados pela FactSet.

A receita registrada foi de US$ 102,5 bilhões entre julho e setembro, um valor recorde, segundo a empresa. O número representa um aumento de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado e está acima da estimativa de US$ 102,2 bilhões da FactSet.