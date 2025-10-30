Ambev registra lucro líquido de R$ 4,863 bilhões no 3º trimestre, alta de 36,4% em um ano

O resultado foi impulsionado, segundo a companhia, por uma gestão disciplinada de custos e despesas e por uma alocação de recursos eficiente.

A Ambev registrou lucro líquido de R$ 4,863 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta 36,4% na comparação com igual período do ano passado. O lucro ajustado, por sua vez, subiu 7,4%, somando R$ 3,843 bilhões.

O Ebitda ajustado reportado diminuiu 0,1%, alcançando R$ 7,0 bilhões no trimestre. A margem Ebitda ajustada subiu 1,9 ponto porcentual, para 33,9%. Em termos orgânicos, o Ebitda ajustado mostrou alta de 2,9%.

Já a receita líquida somou R$ 20,847 bilhões entre julho e setembro, um avanço de 1,2% (orgânico) e queda de 5,7% (reportado). O desempenho foi impulsionado pelo aumento de 7,4% na receita por hectolitro (ROL/hl) da companhia.

Para o presidente da Ambev, Carlos Lisboa, a execução da estratégia trouxe aumento na receita líquida, apesar da queda de volume das indústrias. O executivo reforça que otimizar o negócio, digitalizar o ecossistema e liderar a categoria são os pilares que guiam as decisões na empresa.

Por outro lado, o fluxo de caixa das atividades operacionais caiu 14,7% em comparação aos R$ 8,1 bilhões do terceiro trimestre do ano passado, principalmente devido a maiores tributos de renda em base caixa.