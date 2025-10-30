Amazon supera previsão com lucro líquido de US$ 21,19 bi no 3º trimestre

A empresa registrou lucro líquido de US$ 21,19 bilhões, ou US$ 1,95 por ação diluída, em comparação com US$ 15,3 bilhões, ou US$ 1,43 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2024. O resultado superou o ganho de US$ 1,57 previsto por analistas consultados pela FactSet.

A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou lucro líquido acima do esperado no terceiro trimestre do ano, com escalada nas vendas no período, o que fez as ações da empresa engrenarem um salto no after hours de Nova York.

As vendas líquidas aumentaram 13%, atingindo US$ 180,2 bilhões no terceiro trimestre, em comparação com US$ 158,9 bilhões em igual período de 2024. Excluindo o impacto favorável de US$ 1,5 bilhão decorrente das variações cambiais ano a ano ao longo do trimestre, as vendas líquidas aumentaram 12% em comparação com o terceiro trimestre de 2024.

Os ganhos incluíram os retornos do investimento da startup de IA Anthropic.

As vendas do segmento AWS aumentaram 20% em bases anuais, para US$ 33 bilhões. Na América do Norte, houve aumento de 11%, para US$ 106,3 bilhões, enquanto os negócios no mercado internacional registraram alta de 14%, para US$ 40,9 bilhões.

"A AWS está crescendo em um ritmo que não víamos desde 2022, acelerando novamente para 20,2% em relação ao ano anterior. Continuamos a observar uma forte demanda em IA e infraestrutura essencial, e temos nos concentrado em acelerar a capacidade - adicionando mais de 3,8 gigawatts nos últimos 12 meses", disse o presidente e CEO da companhia, Andy Jassy.