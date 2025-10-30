Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AB InBev tem forte queda no lucro no 3º trimestre, mas anuncia recompra e dividendo

Autor Agência Estado
A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quinta-feira (30) que obteve lucro líquido de US$ 1,05 bilhão no terceiro trimestre de 2025, representando cerca de metade do ganho de US$ 2,07 bilhões apurado em igual período do ano passado.

O volume de vendas da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, caiu 3,7%, marcando a décima retração trimestral seguida. Analistas previam recuo menor, de 3,1%, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

Para este ano, a AmBev reiterou guidance para o avanço do Ebitda normalizado em linha com sua meta de médio prazo de 4% a 8%. No trimestre, o Ebitda normalizado somou US$ 5,59 bilhões, com expansão anual orgânica de 3,3%.

A AB InBev também aprovou um programa de recompra de ações no valor de US$ 6 bilhões, que será executado nos próximos dois anos, e anunciou um dividendo intermediário de 0,15 euro por ação para o ano fiscal de 2025.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

