AB InBev tem forte queda no lucro no 3º trimestre, mas anuncia recompra e dividendo
A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quinta-feira (30) que obteve lucro líquido de US$ 1,05 bilhão no terceiro trimestre de 2025, representando cerca de metade do ganho de US$ 2,07 bilhões apurado em igual período do ano passado.
O volume de vendas da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, caiu 3,7%, marcando a décima retração trimestral seguida. Analistas previam recuo menor, de 3,1%, segundo consenso fornecido pela própria empresa.
Para este ano, a AmBev reiterou guidance para o avanço do Ebitda normalizado em linha com sua meta de médio prazo de 4% a 8%. No trimestre, o Ebitda normalizado somou US$ 5,59 bilhões, com expansão anual orgânica de 3,3%.
A AB InBev também aprovou um programa de recompra de ações no valor de US$ 6 bilhões, que será executado nos próximos dois anos, e anunciou um dividendo intermediário de 0,15 euro por ação para o ano fiscal de 2025.
*Com informações da Dow Jones Newswires.