AB InBev tem forte queda no lucro no 3º trimestre, mas anuncia recompra e dividendo

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quinta-feira (30) que obteve lucro líquido de US$ 1,05 bilhão no terceiro trimestre de 2025, representando cerca de metade do ganho de US$ 2,07 bilhões apurado em igual período do ano passado.

O volume de vendas da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, caiu 3,7%, marcando a décima retração trimestral seguida. Analistas previam recuo menor, de 3,1%, segundo consenso fornecido pela própria empresa.