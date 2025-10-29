Vendas pendentes de imóveis nos EUA ficam estáveis em setembro ante agosto

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos ficaram estáveis em setembro ante agosto, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira, 29. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,9% no período.

Em relação a igual mês do ano passado, as vendas pendentes de imóveis sofreram queda de 0,9% em setembro, informou a NAR.